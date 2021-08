Yuk Ikut Sayembara Desain Logo HUT Ke-126 BRI, Total Hadiah Capai Rp 45 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar sayembara desain logo HUT ke-126 dengan total hadiah senilai Rp 45 juta.

“Keterlibatan masyarakat ini kami kemas melalui Sayembara Desain Logo HUT ke-126 BRI. Agar logo HUT memiliki desain dan makna yang lebih baik maka diperlukan ide-ide yang bersifat kreatif dan out of the box dari insan-insan kreatif Indonesia,” kata Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto dalam keteragannya di Jakarta, Minggu (22/8).

Aestika mengatakan BRI yang didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada 16 Desember 1895 silam selalu merilis logo peringatan HUT di setiap tahunnya.

Menurut dia, logo HUT BRI merupakan media komunikasi perjalanan usia BRI.

Logo HUT juga merefleksikan eksistensi perbankan pelat merah itu secara filosofis sebagai bank yang sustainable, berpengalaman, tangguh, dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Aestika menyebut selain sebagai wadah bagi insan-insan kreatif di tanah air untuk mencurahkan kreatifitasnya, pelaksanaan sayembara tersebut juga sebagai bentuk apresiasi perseroan untuk masyarakat Indonesia yang telah menemani perjalanan panjang BRI.

“Sayembara terbuka untuk umum dan siapapun Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mengikuti lomba desain logo HUT ke-126 BRI. Perseroan tidak memungut biaya apapun dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

BRI menyediakan total hadiah Rp 45 juta. Hadiah tersebut akan diberikan kepada satu orang pemenang utama sayembara desain logo HUT ke-126 BRI yakni uang penghargaan senilai Rp 30 juta dan kepada 10 nominasi lainnya masing-masing akan mendapatkan Rp 1,5 juta.