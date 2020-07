jpnn.com, MADRID - Zinedine Zidane memenangi gelar La Liga keduanya sebagai pelatih Real Madrid.

Sebelum musim ini, Zidane juga memberikan gelar La Liga pada musim 2016/17. Dia telah mempersembahkan sebelas trofi buat El Real (tidak termasuk sebagai pemain) dalam 209 pertandingan.

Pelatih asal Prancis itu kini hanya berjarak tiga trofi lagi dari pelatih paling sukses di Real Madrid, yakni Miguel Munoz, yang memenangi 14 trofi dalam 605 pertandingan.

Zidane kini bergabung bersama Munoz, Vicente del Bosque dan Luis Molowny yang sukses memberikan gelar saat menjadi pemain dan pelatih.

The two most successful coaches in Real Madrid's history ??????



Zinedine Zidane is closing in on top spot as well ???? pic.twitter.com/zKcfFUQTd7 — Sport360° (@Sport360) July 16, 2020