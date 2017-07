12 Jam Misi Ajaib Menyelamatkan Gajah Malang di Laut

SHARES

jpnn.com, KOKKILAI - Kapal angkatan laut Sri Lanka pekan kemarin menemukan mamalia yang sedang berenang tak tentu arah di laut lepas, sekitar 16 km dari pantai timur laut dekat Kota Kokkilai. Bukan paus, tapi gajah.

Mamalia besar dari familia elephantidae itu didapati sedang kesulitan. The Guardian and World of Buzz melaporkan, saat ditemukan, gajah malang itu sedang berjuang dan menempatkan belalainya di permukaan air untuk terus bernapas.

Para pelaut kemudian melaporkan temuan mereka kepada Departemen Margasatwa, yang segera mengirim kapal dan awak khusus untuk menyelamatkan hewan tersebut.

Beberapa penyelam bekerja sama, mengikat tali di sekitar gajah. Kapal kecil menariknya kembali ke pantai dengan sangat hati-hati.

Misi penyelamatan gajah ini dikabarkan memakan durasi 12 jam. Gajah tersebut terguncang, namun tidak terluka.

Seorang juru bicara angkatan laut mengatakan bahwa gajah tersebut kemungkinan besar terjebak dalam arus dan tersapu ke laut saat melintasi Laguna Kokkilai, hamparan air yang luas di antara dua daerah berhutan.

"Mereka (gajah) biasanya mengarungi perairan dangkal atau bahkan berenang menyeberangi danau untuk mengambil jalan pintas. Ini adalah perjalanan dan penyelamatan ajaib bagi gajah itu," katanya. (adk/jpnn)