Adele Tertarik Menjajal Dunia Akting

Adele. Foto: The Independent

jpnn.com - Adele bisa memulai karier baru sebagai aktris layar lebar dalam waktu dekat. Diva pop itu mendapat tawaran untuk berakting di film adaptasi drama musikal Oliver!.

Kabar tersebut awalnya diberitakan oleh The Sun. Di sana diungkapkan bahwa Adele saat ini sedang dalam pembicaraan untuk memainkan Nancy dalam drama klasik 1968 yang baru.

Seorang sumber terdekat dari Adele mengatakan bahwa pelantun Hello itu tengah mempertimbangkan tawaran berakting.

"Ini akan menjadi bagian utama baginya dan dia mempertimbangkannya dengan serius. Dia berbicara tentang Angelo (anak Adele) menjadi prioritas nomor satu dan dia melihat ini sebagai peran yang bisa dia hargai juga," kata sumber dilansir laman Aceahowbiz, Rabu (6/9).

"Akting akan menjadi tantangan baru baginya, dan yang pasti akan dia hadapi," imbuhnya.

Jika Adele menerima peran itu, ini akan menjadi film pertama pertama bagi penyanyi peraih Academy Award, Grammy Award, dan Golden Globe Award tersebut. Keputusannya sangat dinantikan oleh semua kalangan, terutama fans.

Oliver! sebagai film musikal akan didasarkan pada novel Charles Dickens berjudul Oliver Twist. Adaptasi film asli yang disutradarai oleh Carol Reed dari sebuah naskah drama yang ditulis oleh Vernon Harris dinominasikan untuk 11 Academy Awards dan memenangkan 6, termasuk Best Picture, Best Director untuk Reed dan Honorary Award untuk koreografer Onna White.

Adaptasi film baru akan dipimpin oleh sutradara TV Inggris Toby Haynes, yang terkenal karena karyanya tentang Doctor Who, Sherlock, Being Human, Humandan, dan lainnya. Film yang diproduksi oleh Cameron Mackintosh itu belum menetapkan jadwal rilis.