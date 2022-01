Konser Ditunda, Adele Minta Maaf dan Tawarkan Ini ke Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Adele dikabarkan meminta maaf secara pribadi kepada penggemar di Las Vegas, karena menunda konser residensinya.

Dia menyampaikan permintaan maaf kepada penggemarnya itu melalui panggilan FaceTime.

Dikutip dari People, Senin (24/1), Adele sendiri meminta maaf kepada para penggemar atas pembatalan di menit-menit terakhir jelang acara tersebut.

Pelantun Easy on Me itu bahkan memberikan penggemarnya merchandise gratis dan menawarkan meet and greet gratis.

Para penggemar pun mengunggah interaksi emosional mereka dengan Adele di media sosial.

Lebih lanjut, Adele pun meminta maaf kepada penggemar dengan catatan yang ditulis dengan lipstik di cermin di toko merchandise di Caesars Palace.

"Hai teman-teman! Saya sangat sedih tidak bersama Anda malam ini," tulis Adele.

Konser residensi Adele sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pada 21 Januari lalu.