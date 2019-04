Adele Patah Hati Lagi, So Sad

Adele. Foto: The Independent

jpnn.com - Pernikahan Adele dan Simon Konecki kandas. Keduanya berpisah setelah tujuh tahun bersama. Kabar itu dikonfirmasi Benny Tarantini dan Carl Fysh selaku perwakilan Adele pada Jumat (19/4).

"Adele dan partnernya berpisah. Keduanya berkomitmen membesarkan putra mereka bersama dengan penuh cinta," papar mereka dalam surel. Sayang, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait hal itu.

Kabar perceraian tersebut mengejutkan fans. Sebab, pasangan yang dikaruniai satu putra, Angelo, 7, itu terbilang amat tertutup. Bahkan, tidak ada yang tahu awal kedekatan Adele dengan Konecki. Mereka saling dekat setelah dikenalkan teman pada 2011. Konecki adalah pendiri pabrik air minum ramah lingkungan Life Water dan drop4drop, lembaga amal yang fokus pada penyediaan air bersih di negara berkembang.

Hubungan Konecki dan Adele baru "terendus" pada awal 2012. Keduanya tampak berlibur di kawasan Everglades, Florida. Pada Juni 2012, Adele baru mengonfirmasi kedekatan itu. Plus, menyatakan bahwa dirinya sedang hamil lewat blog pribadinya. Mulai 2015, barulah pasangan tersebut berani tampil di publik. Adele sering mengundang keluarga kecilnya hadir saat dia konser.

Patah hati lekat dengan karir Adele. Sejak debut pada 2008, pemilik nama lengkap Adele Laurie Blue Adkins itu dikenal punya segudang hit bernuansa galau. Di album keduanya, 21, dia membikin tiga lagu yang diilhami kisah cintanya. Yakni, Rolling in the Deep, Rumour Has It, dan yang paling terkenal Someone Like You.

Adele menceritakan, Someone Like You merupakan lagu yang paling menyakitkan buatnya. Dia menuliskan kisah itu sambil membayangkan sang mantan sudah move on dan punya keluarga bahagia, sedangkan Adele masih sendiri. Apakah Adele bakal meramu kisah cintanya kali ini menjadi hit lagi? (People/Billboard/fam/c17/nda)