Begini Cara Si Cantik Valerie Thomas Mendukung Axel Matthew

jpnn.com - Valerie Thomas memberikan dukungan untuk kakaknya, Axel Matthew. Belum lama ini, melalui akun Instagram-nya, dara cantik itu mengunggah foto bersama sang abang.

Dalam foto tersebut, Valerie bersama ibundanya, Ina Thomas memeluk Matthew yang tampak sedang tertidur di ranjang rumah sakit.

Pada keterangannya, Valerie mengungkapkan rasa sayang pada kakaknya itu. “My best friend. I will never know what life is without him,” tulisnya.

Dukungan Valerie bukan ini saja. Sebelumnya, dia mengunggah foto tangannya yang sedang menggenggam tangan Mattew.

“Post traumatic syndrome. I love you matthew,” ucapnya.

Menanggapi post tersebut, Valerie pun mendapat dukung dari followernya. Mereka mendoakan agar Matthew segera sembuh dan pelakunya dihukum setimpal.