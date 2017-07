Buat yang Kangen Sama Akting Chelsea Olivia, Sabar ya

Ekspresi Nastusha diajak Glenn dan Chelsea nyoblos bikin netter gemas. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Chelsea Olivia belum memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan pascamelahirkan putri pertamanya Nastusha Olivia Alinskie.

Melalui akun Instagram miliknya, Chelsea menjelaskan alasannya.

Bagi Chelsea, saat ini, putri semata wayangnya adalah prioritasnya.

“These are the reasons why I still cannot go back to work. You are my priority @nastusha.olivia.alinskie,” ucap Chelsea dalam kolom caption.

Pascamelahirkan Nastusha, Chelsea memang mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan.

Dirinya memilih sepenuhnya menjaga dan merawat Nastusha.

Keputusan Chelsea ini pun membuatnya banjir pujian dari netizen.

“Good mom,” kata akun christincen.