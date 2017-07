Bukan Isapan Jempol, Leonardo Bonucci Lagi OTW ke AC Milan

SHARES

jpnn.com, TURIN - Kabar bakal hengkangnya Leonardo Bonucci dari Juventus ke AC Milan bukan isapan jempol belaka. Sky Italia melansir, Bonucci yang sudah mengabdi bersama Bianconeri sejak 2010 itu sedang on the way atau dalam perjalanan ke Rossoneri.

Agen Bonucci, Alessandro Lucci saat ini sedang menyelesaikan urusan dengan Juventus, dan kemudian akan bersalaman dengan pihak AC Milan.

Bek tengah berusia 30 tahun itu akan menandatangani kontrak lima tahun senilai (gaji) EUR 6,5 juta per musim, sekitar Rp 98 miliar.

Sky Italia meyakini kontrak akan rampung dalam beberapa jam mendatang dan Bonucci akan bergabung dengan AC Milan yang melakoni tur pramusim di Tiongkok. Biaya transfer Bonucci diperkirakan senilai EUR 40 juta atau setara Rp 609 miliar. (adk/jpnn)