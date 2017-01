Cerita Cinta Barack Obama dan Michelle Robinson

Tangan Obama dan Michelle bersentuhan di sebuah kapal, saat pasangan melakukan tur St. Andrews Bay Panama City Beach, 15 Agustus 2010. Foto: Pete Souza/The White House

jpnn.com -Setiap pasangan pasti punya masalah. Entah itu cekcok urusan dapur, hingga curiga adanya kehadiran orang ketiga.

Apa pun itu, POTUS dan FLOTUS (President Of The United States dan First Lady Of The United States), Barack Obama dan Michelle, terlihat selalu romantis saat di luar. Romatis banget.

Pandangan pertama mereka terjadi pada Juni 1989. Obama bertemu Michelle Robinson saat bekerja sebagai pengacara pembantu di firma hukum Sidley Austin, Chicago.

Michelle bertugas sebagai penasihat Obama selama tiga bulan. Mereka sering bersama dalam sejumlah kegiatan, mayoritas acara-acara sosial.

Michelle sempat menolak permintaan kencan pertama dari Obama. Namun tidak saat kali kedua. Mereka mulai berkencan pada musim panas dan akhirnya bertunangan pada tahun 1991.

Obama dan Michelle menikah 3 Oktober 1992. Putri pertama mereka, Malia Ann, lahir 4 Juli 1998, diikuti putri kedua, Natasha pada 10 Juni 2001.

Barack Hussein Obama II, pria 55 tahun yang sedikit bisa berbahasa Indonesia itu mulai menjabat sebagai POTUS sejak 20 Januari 2009.

Banyak kenangan yang dia tinggalkan di Gedung Putih, rumah kepresidenan Presiden Amerika Serikat yang terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington DC itu.