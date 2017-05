Developer The Taman Dayu Bidik Komunitas Supercar. Irawati, marketing manager The Taman Dayu (kanan) menunjukan salah satu maket terbaru proyek Ciputra Group, The Taman Dayu. Proyek ini tidak hanya menawarkan unit rumah atau vila saja, namun juga kavling siap bangun (KSB) di Grand Riviera. Foto Abdullah Munir/Radar Surabaya/JPNN.com