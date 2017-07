Digelar Tiga Hari, We The Fest Hadirkan Phoenix dan Kodaline

SHARES

jpnn.com - We The Fest kembali digelar tahun ini. Festival yang diselenggarakan oleh Ismaya Live itu bakal digelar pada 11, 12, dan 13 Agustus 2017 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

"Tiga hari mimpi dari awal untuk bikin festival. Tahun ini saatnya udah kami coba tiga hari," kata assistant brand Manager Ismaya Live, Sarah Deshita dalam konferensi pers di Blowfish, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (27/7).

‎Dari segi musik, lineup We The Fest 2017 akan menjadi lineup terbesar dalam sejarah We The Fest. Ada 26 musisi internasional dan 44 musisi tanah air di tiga panggung berbeda, yaitu WTF! Stage, This Stage is B.A.N.A.N.A.S, dan Another Stage.

Beberapa musisi mancanegara yang bakal tampil di We The Fest 2017, yakni ‎Phoenix, Big Sean, The Kooks, G-eazy, dan Kodaline. "Mereka menjadi headliner dalam We The Fest 2017," ucap Sarah.

Musisi Indonesia juga tampil dalam We The Fest 2017, seperti Potret, Raisa, The Adams, The Sigit, Mocca x Payung Teduh, Barasuara x Scaller, dan GAC with Isyana Sarasvati, The Overtunes, Fatin & Jaz.

Pada hari pertama, We The Fest 2017 akan dimeriahkan oleh The Kooks, Kodaline, Charli XCX, Gryffin, Lido, Shura, Tuxedo, Yuna, dan Zhu. Selain itu ada pula Agrikulture, Bottlesmoker, Rock N Roll Mafia x Elephant Kid, Scaller, Stars & Rabbit, dan The Sigit.

Pada Sabtu (12/8), We The Fest 2017 akan dimeriahkan di antaranya dengan penampilan Phoenix, Autograf, Cash Cash, Daya, Epik High, Gnash, Lany, Snakehips, Troyboi‎, Potret, Barasuara x Scaller, Emir Hermono, A. Nayaka, Rayi Putra, Mondo Gascaro, The Hydrant x Silampukau, dan Rumah Sakit

Pada hari terakhir‎, We The Fest 2017 dimeriahkan di antaranya oleh Big Sean, G-Eazy, Cosmo's Midnight, Dua Lipa, Hot Chip, Jonas Blue, Vallis Alps, Wave Racer, Danilla, Goodnight Electric, Mocca x Payung Teduh, dan Ramengvrl.