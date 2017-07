Disindir Soal Operasi Plastik, Nikita Mirzani: Bagus Kan Hasilnya?

Nikita Mirzani. Foto Instagram

jpnn.com - Nikita Mirzani tak pernah malu-malu soal operasi plastik yang dilakukannya untuk mempercantik wajah. Dengan cuek dia menanggapi pihak-pihak yang menyindirnya soal hal tersebut.

Seperti yang dilakukan salah satu akun gosip Instagram baru-baru ini. Akun tersebut menyandingkan foto lama Nikita dengan yang baru untuk memperlihatkan perbedaan mencolok.

Nikita pun mengomentari dengan santai post akun gosip itu. Dia bahkan membanggakan hasil operasi plastik yang dilakukannya.

“Saya kan operasi ngaku. Bagus kan jadi nya,” tulis Niki di kolom komentar.

Pernyataan ini pun langsung menuai reaksi dari netizen. Netizen memberikan komentar beragam.

“Bagus drpda hasilnya kayak manta istri pengacara itu after beforenya bagusan beforenya,” kata akun @ilfa_agustini.

“Nikita manja mirzani….. Ulala the girl with sensation….. Two thumbs buat kejujuran kmu Nikita,” ucap akun @burhanfuady.