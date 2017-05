ELL: Membicarakan Tempat-tempat Favorit dalam Bahasa Inggris

SHARES

Pelajaran Bahasa Inggris kali ini membahas sejumlah kata sifat dan bagaimana menggambarkan secara efektif tempat-tempat favorit seperti taman, pantai atau tempat-tempat lainnya.

Kata sifat dapat digunakan untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai suatu kata benda. Menggunakan kata sifat untuk membicarakan mengenai tempat favorit, dapat membantu pendengar memiliki gambaran yang lebih baik mengenai apa yang sedang anda bicarakan.

"The Sydney Harbour is so beautiful and peaceful. Yet if you walk on the bridge, you will notice the place is bustling. I love this contrast."(Sydney Harbour sangat indah dan damai. Namun jika anda berjalan kaki di jembatan itu, anda akan menyadari kalau tempat itu sangat ramai. Saya sangat suka situasi kontras ini.”)

Kata sifat seperti 'beautiful', 'peaceful' dan 'bustling' membantu dalam memberikan informasi lebih banyak mengenai tempat itu bagi pendengar.

Kata 'beautiful' adalah kata sifat yang umum digunakan untuk membicarakan sesuatu yang enak untuk dilihat.

"We once visited a beautiful place called Myponga Reservoir in South Australia." (Kami pernah mengunjungi tempat indah yang disebut Myponga Reservoir di Australia Selatan.”)

Kita juga dapat menggunakan kata ‘beautifull’ untuk menggambarkan mengenai bagaimana orang lain tampil, terlihat atau kepribadian mereka.