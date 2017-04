Ertiga Masih Topang Suzuki, Ignis Siap Jadi Andalan

Suzuki Ignis. Foto: Indopos/JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Suzuki Ignis siap mengaspal di Surabaya. Suzuki berharap, urban sport utility vehicle (SUV) tersebut mengatrol penjualan di Jatim hingga 200 unit per bulan.

Menurut Direktur PT United Motor Center (diler resmi Suzuki di Jawa Timur) Prabowo Liegangsaputro, penopang penjualan Suzuki di Jawa Timur selama ini adalah Ertiga.

”Ignis akan menjadi volume maker berikutnya. Sayang, kami terkendala pasokan yang hanya sepuluh persen dari kapasitas nasional 2.000 unit per bulan,” katanya.

Pada triwulan pertama 2017, penjualan Suzuki di Jatim mencapai 800–900 unit per bulan.

Kedatangan Ignis membuat Suzuki optimistis mampu menjual seribu unit per bulan atau tumbuh 12 persen.

Sebanyak 50 persen disumbang Ertiga dan 20–25 persen pikap. Sisanya diharapkan disumbang Ignis.

Secara harga dan spesifikasi, Ignis berpotensi menghangatkan persaingan dengan low cost green car (LCGC) atau city car di Jatim.

Jika bermain di LCGC, target Ignis lebih rendah daripada New Agya sebanyak 700 unit per bulan maupun New Ayla 500 unit per bulan.