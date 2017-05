Finis Pertama di GP Monaco, Vettel Akhiri Puasa Ferrari Sejak 2001

Sebastian Vettel. Foto: Crash

SHARES

jpnn.com, MONACO - Duet driver Ferrari berada di posisi satu dan dua usai balapan GP Monaco di sirkuit jalan raya Monaco, Minggu (28/5) malam WIB tuntas. Sebastian Vettel finis paling depan, sementara Kimi Raikkonen harus puas di temat kedua.

Vettel finis dengan catatan waktu satu jam 44 menit dan 44,340 detik. Raikkonen berjarak 3,145 detik di belakang Vettel. Pembalap Red Bull, Daniel Ricciardo berada di tempat ketiga.

Keberhasilan Vettel ini sekaligus melepas dahaga Ferrari, setelah 16 tahun gagal juara di Monaco. Terakhir Tim Kuda Jingkrak itu finis pertama di Monaco adalah pada tahun 2001, saat Michael Schumacher menjadi juara. (adk/jpnn)

Hasil GP Monaco 2017

1. Sebastian Vettel GER Ferrari - Ferrari 78 laps

2. Kimi Raikkonen FIN Ferrari - Ferrari +3.145s

3. Daniel Ricciardo AUS Red Bull - TAG +3.745s

4. Valtteri Bottas FIN Mercedes - Mercedes +5.517s

5. Max Verstappen NED Red Bull - TAG +6.199s

6. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault +12.038s

7. Lewis Hamilton GBR Mercedes - Mercedes +15.801s

8. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari +18.150s

9. Felipe Massa BRA Williams - Mercedes +19.445s

10. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari +21.443s

11. Jolyon Palmer GBR Renault - Renault +22.737s

12. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes +23.725s

13. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes +39.089s

Did not finish

14. Lance Stroll CAN Williams - Mercedes 71 laps completed

15. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 70 laps completed

16. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 66 laps completed

17. Marcus Ericsson SWE Sauber - Ferrari 64 laps completed

18. Jenson Button GBR McLaren-Honda 60 laps completed

19. Pascal Wehrlein GER Sauber - Ferrari 60 laps completed

20. Nico Hulkenberg GER Renault - Renault 13 laps completed