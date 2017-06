Industri Pelumas Sasar Mobil LCGC

Dua SPG berpose didepan dua unit mobil Datsun type LCGC, Surabaya, Selasa (28/10). Tiga varian Datsun terbaru Datsun Go+ Panca T Option, Datsun GO panca Hatchback T Active dan Datsun Go Panca Hatchback dibanderol Rp90,6-108,5 juta. Foto: Andy S/Radar Surabaya/JPNN.com Ilustrasi : Andy S/Radar Surabaya