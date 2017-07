Ini Video Musik Terakhir Chester Bennington Sebelum Tewas Bunuh Diri

SHARES

jpnn.com - Tidak disangka, video klip Talking To Myself menjadi persembahan terakhir Chester Bennington bersama band Linkin Park. Sebab, video klip itu resmi diluncurkan empat jam sebelum vokalis tersebut diketahui meninggal dunia.

Dalam video Talking To Myself diperlihatkan sejumlah cuplikan konser Linkin Park yang dipenuhi penonton. Chester Bennington menjadi sosok sentral di sepanjang video klip tersebut.

Lagu Talking to Myself merupakan materi dari album terbaru Linkin Park berjudul One More Light, yang dilepas pada 2017.

Seperti diketahui, salah satu musisi kenamaan asal Amerika Serikat, Chester Bennington dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 20 Juli 2017 waktu setempat. Nahasnya lagi, vokalis band Linkin Park, itu tewas karena bunuh diri.

Seperti dilansir laman TMZ, Jumat (21/7), Chester Bennington dilaporkan meninggal usai gantung diri. Hal tersebut disampaikan pihak kepolisian Los Angeles yang menemukan pelantun In The End itu dalam kondisi tidak bernyawa pada Kamis (20/7).

Polisi menemukan Chester Bennington di kediamannya yang terletak di Palos Verdes Estaets, Los Angeles, Amerika Serikat. Kuat dugaan dirinya bunuh diri karena ketergantungan obat-obatan dan alkohol.

Chester Bennington meninggal dalam usia 41 tahun. Mendiang meninggalkan enam orang anak dari dua pernikahan yang dijalaninya. (ded/JPC)