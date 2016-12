Malam Tahun Baru, Ada Keseruan nih di Bintaro

Ilustrasi

JPNN.com--Gegap gempita malam pergantian 2016 tak hanya digelar di kota besar seperti Jakarta.

Kemeriahan menuju 2017 juga digelar di Kotanya Bu Airin, Tangerang Selatan.

Bertempat di Bintaro Jaya Xchange Mall, event bertajuk Asian New Year akan memboyong sejumlah bintang tamu keren.

"Lets Celebrate New Year @bxchange_mall ! Dont forget to come to @bxchange_mall on 31 December 2016! Guest Star :

@yovieandnuno @barasuara @ksp_band," tulis caption poster Asian New Year yang bertemakan shio Tahun Ayam Api di Instagram bxchange_mal, Jum'at (30/12).

Barasuara, Yovie and Nuno, dan KSP Band (Bandung) akan menyemarakkan malam tahun baru di mal yang baru diresmikan dua tahun lalu ini.

Tak hanya konser musik, Kids Opera dan atraksi Flash Mob akan menambah kemeriahan malam di salah satu mal terbesar di Asia Tenggara ini.

Untuk menyaksikan Asian New Year di BXchange Mall, Anda tidak dikenakan biaya masuk alias gratis.

Lokasi acara sendiri berada di halaman outdoor mal yang terletak di pintu selatan.