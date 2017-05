Menang Satu Bola dari Spurs, Warriors Catat Comeback Hebat dalam 15 Tahun

Point guards Warriors Stephen Curry berusaha memasukkan bola ke keranjang Spurs. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, OAKLAND - Game pertama Western Conference Finals atau final Wilayah Barat NBA di Oracle Arena, Oakland, Senin (15/5) pagi WIB berakhir dramatis.

Tuan rumah Golden State Warriors yang sempat tertinggal 25 poin dari tamunya, San Antonio Spurs, akhirnya menang satu bola; 113-111.

Warriors tertinggal di babak pertama 42-62 (16-30 di kuarter pertama dan 26-32 di kuarter kedua). Namun Stephen Curry dkk panas di kuarter ketiga dan leading 39-28, untuk memperkecil skor menjadi 81-90. Di kuarter keempat, Spurs kedodoran 21-32.

Dalam game pagi tadi, Curry menjadi motor utama Warriors. Dia mencetak 40 poin. Kevin Durant juga tak kalah galak, menyumbang 34 poin.

Sementara dari kubu Spurs, LaMarcus Aldridge menjadi pencetak angka terbanyak dengan 28 poin. Bintang Spurs, Kawhi Leonard yang harus keluar karena cedera di pertengahan game, menyumbang 26 poin. Warriors pun kini leading 1-0. Game kedua final Wilayah Barat bakal digelar dua hari mendatang, masih di Oakland.

ESPN mencatat, comeback Warriors dari tertinggal 25 poin ini merupakan kemenangan gemilang di final wilayah sejak tahun 2002. Ya, 15 tahun yang lalu, Boston Celtics menang atas New Jersey Nets di game ketiga final Wilayah Timur, setelah sempat tertinggal 26 poin.

Sementara dari Wilayah Timur, juara bertahan NBA Cleveland Cavaliers masih menunggu lawannya di final. Partai semifinal antara Boston Celtics dan Washington Wizards masih sama kuat 3-3 (format best of seven). Game ketujuh Celtics vs Wizards akan digelar Selasa (16/5) pagi WIB di markas Celtics. (adk/jpnn)