Final Uber Cup 2024: China Terlalu Tangguh buat Indonesia

jpnn.com - CHENGDU - Tak ada kejutan pada final Uber Cup 2024.

China si tuan rumah mengalahkan Indonesia di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Minggu (5/5) siang WIB.

Duta-duta Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo sudah berjuang meladeni pemain-pemain China yang semuanya pebulu tangkis peringkat papan atas dunia.

Indonesia kalah 0-3 (format best of five).

Ini merupakan gelar ke-16 China di Piala Uber, paling banyak ketimbang negara lain.

China juara pada 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2020, dan 2024.

Di bawah torehan China, ada prestasi Jepang, enam kali, yakni pada 1966, 1969, 1972, 1978, 1981, dan 2018.