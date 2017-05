Raja Salman Tegur Donald Trump saat Hendak Minum Pakai Tangan Kiri. Foto Screenshot JPNN.com

jpnn.com - Tak ada rasa canggung dari seorang Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Sebagai ahlulbait yang menjamu tamunya, Raja Salman lantas menegur Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Namun teguran itu disampaikan dalam suasana santai. Langkah yang dilakukan Raja Salman merupakan dakwah atas presiden AS ke-45 itu.

Kejadian itu terekam dalam sebuah video yang dirilis Al Arabiya. Terlihat Raja Salman berbincang santai dengan Donald Trump sambil minum kopi.

Turut istri Trump, Melania. Trump hadir di Arab Saudi dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Arab, Islam, dan Amerika.

Trump tampak memegang gelas di tangan kirinya. Begitu pula Melania. Saat Trump hendak meminum kopi itu dengan tangan kiri, tiba-tiba Raja Salman menegurnya.

"Always with the right hand (Minumlah kopi dengan tangan kanan Anda)," ujar Raja Salman.

Seketika, Donald Trump memindahkan kopi itu ke tangan kanannya. Sikap itu diikuti Melania.