Semakin Serius, Rihanna dan Pengusaha Saudi Bahas Harta Gana-Gini

SHARES

jpnn.com - Hubungan Rihana dengan pengusaha asal Arab Saudi, Hassan Jameel ternyata berjalan dengan kecepatan tinggi. Meski baru beberapa bulan lalu jadian, pasangan ini dikabarkan sudah bersiap-siap menikah.

Informasi yang beredar, pengacara masing-masing tengah menggodok perjanjian pranikah. Langkah ini lazim dilakukan kalangan supertajir untuk memastikan harta mereka tak ludes apabila terjadi perceraian.

"Segalanya bergerak dengan cepat, tetapi sekarang prioritasnya adalah menghitung aset masing-masing dengan pengacara mereka dalam sebuah kontrak," ungkap sumber yang dekat dengan pasangan itu.

"Rihanna mencintai Hassan, tetapi bisnis tetaplah bisnis," lanjut sumber tersebut.

Mengutip Aceshowbiz, Rihanna dilaporkan memiliki kekayaan senilai USD 230 juta dolar (Rp 3 triliun). Pelantun This Is What You Came For ini diketahui mempunyai bisnis fashion dan perumahan.

Kekayaannya juga mencakup sebuah rumah seharga USD 22 juta dolar (Rp 293 miliar) di Barbados, yang dilengkapi dengan seorang penjaga, dan akses ke pantai pribadi.

Sedangkan Jameel memiliki kekayaan sebesar USD 1,5 miliar (Rp 20 triliun). Sebagai wakil presiden bisnis keluarganya, asetnya mencakup hak distribusi eksklusif untuk mobil Toyota di Arab Saudi dan tujuh negara lainnya.

Bekas pacar Naomi Campbell ini juga memiliki sebuah liga sepak bola yang terdiri dari 14 tim.