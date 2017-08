Siti Badriah Sukses Menyihir Crossborder Kalbar

jpnn.com, KAPUAS HULU - Hasil manis ditorehkan perhelatan Crossborder Wonderful Indonesia. Acara bertajuk The Wonderful of Authentic Heart of Borneo (WAH of Borneo) yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Agustus 2017 di Nanga Badau Kapuas Hulu Kalimantan Barat disambangi ribuan orang.

”Penonton diprediksi didatangi ribuan orang dari wisatawan Malaysia dan dari Indonesia sendiri. Kami sudah mendapatkan data berdasarkan Laporan terakhir pada tanggal 19 Agustus 2017 yang kami terima dari pintu masuk Nanga Badau, Wisman yang melintas dalam tiga hari sebanyak 532 orang yang terbagi dari tanggal 17 Agustus sebanyak 104 orang, tanggal 18 Agustus sebanyak 94 orang dan hari terakhir tanggal 19 Agustus sebanyak 334 orang,” ujar Kepala Bidang Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi Asdep Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah Eddy Susilo yang menjadi wakil dari Kementerian Pariwisata.

Eddy mengatakan, wisatawan ingin menyaksikan Siti Badriah (Sibad) yang menjadi bintang utama.

Ada juga beberapa komunitas Harley Davidson yang hadir untuk merasakan keindahan Indonesia di perbatasan.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada komunitas Harley di Indonesia,” ujar Eddy.

Acara tersebut resmi ditutup oleh Sekda Kabupaten Kapuas Hulu Muhammad Sukri.

Sukri mengatakan, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemenpar yang semakin hari semakin peduli dengan perbatasan.

”Anda lihat sendiri, masyarakat kami bangkit, masyarakat kami bahagia, dan tentunya ekonomi kami akan semakin menggeliat,”ujar Sukri.