Spin Off Terbaru Star Wars, Master Obi Wan Dapat Film Sendiri

Star Wars. Foto: Wikipedia

jpnn.com - Lucasfilm masih berkutat dengan film solo Han Solo. Spin-off pertama Star Wars yang akan rilis pada Mei 2018 tersebut belum punya judul resmi.

Tapi, studio di bawah Disney itu sudah punya kejutan lain. Mereka berencana membuat spin-off baru satu karakter lagi yang tak kalah penting dari Han Solo, yakni Jedi master Obi-Wan Kenobi.

Dilansir dari Variety, pembuatan film itu masih berada dalam tahap awal, namun sudah dikonfirmasi kepastiannya.

Film Obi-Wan Kenobi menjadi salah satu proyek Lucasfilm di luar trilogi saga keluarga Skywalker. Kabarnya, saat ini film Han Solo yang disutradarai Ron Howard sudah berada dalam tahap akhir produksi. Selain Obi-Wan, Lucasfilm akan membuat spin-off tentang Yoda dan Boba Fett.

Pada April lalu, CEO Lucasfilm Kathleen Kennedy pernah berjanji mengumumkan film Star Wars terbaru pada musim panas. ’’Saya pikir kita sudah semakin dekat. Saya berharap judulnya akan diumumkan sekitar musim panas,’’ kata Kennedy kepada MTV.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Stephen Daldry, kabarnya, sedang bernegosiasi untuk menempati posisi sutradara film Obi-Wan itu. Belum ada skenario ataupun penulisnya.

Daldry merupakan sutradara yang berangkat dari ranah teater. Namanya melejit di layar lebar berkat film Billy Elliot. Film yang dibintangi Jamie Bell itu masuk nominasi Oscar 2001. Daldry juga dikenal lewat film The Hours (2002), The Reader (2008), dan serial Netflix berjudul The Crown (2016).

Meski belum pasti, Daldry dirasa pas. Pertama, Daldry terbukti punya cara hebat untuk membuat skenario yang tricky. Misalnya dalam The Hours dan The Reader yang sukses masuk nominasi Oscar untuk berbagai kategori, termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Sumber : Jawa Pos