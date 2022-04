Film Avatar: The Way of Water Bakal Tayang Akhir 2022

jpnn.com, JAKARTA - Disney meluncurkan trailer pertama film Avatar: The Way of Water dalam acara CinemaCon di Las Vegas, belum lama ini. Para pengujung acara tersebut berkesempatan merasakan latar Pandora film garapan sutradara James Cameron itu dengan memakai kacamata 3D. "Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ini sanngat pantas untuk ditunggu," kata Kepala distribusi Disney Tony Chambers, dikutip dari AFP pada Kamis (28/4). Baca Juga: Avatar Nyaris Satu Dekade, Bagaimana Nasib Sekuelnya? Produser Jon Landau mengatakan nantinya tiap sekuel Avatar akan menjadi film yang berdiri sendiri, tetapi saling terhubung. Film yang akan dirilis pada November 2022 ini merupakan yang pertama dari empat sekuel yang direncanakan. Sebelumnya, Cameron menjanjikan lompatan teknologi yang lebih baik dibandingkan film aslinya. Baca Juga: Chris Evans Akan Bintangi Film Avatar Terbaru Dia juga memperkenalkan kembali latar Pandora kepada penonton Avatar setelah 13 tahun yang lalu dirilis. "Kami tampil sekali lagi untuk mendorong batas yang bisa dilakukan bioskop," kata Cameron.