Chris Evans Akan Bintangi Film Avatar Terbaru

jpnn.com - Sutradara James Cameron menegaskan bahwa Chris Evans dipastikan akan bergabung dalam film Avatar terbaru. Pemeran Captain America, Chris Evans akan bermain sebagai pemeran utama manusia bernama Jake Sully.

"Chris Evans, Sam dan Channing Tatum menjadi pilihan saya. Saya benar-benar menyukai daya tarik Channing. Saya menyukai daya tarik Chris. Mereka berdua adalah orang-orang hebat. Tetapi Sam memiliki kualitas suara dan kualitas intensitas," kata Cameron seperti dilansir CBR, Selasa (19/2).

Tampaknya sekuel terbaru ini akan cukup berbeda dengan Avatar yang tayang pada 2009 lalu. Mengingat, film terbaru akan dibintangi oleh Zoe Sldana pemeran Gamora dalam Guardian of the Galaxy dan Sigourney Weaver di The Defenders.

Tambahan kehadiran Chris Evans, membuat sekuel terbaru Avatar hampir menampilkan bintang Marvel Cinematic Universe.

Di sisi lain, James Cameron telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengerjakan sekuel Avatar dan ia berharap film akan menjadi film terlaris sepanjang masa.

Rencananya, Avatar 2 akan tayang perdana pada 18 Desember 2020. Film akan kembali menampilkan Zam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi dan Joel David Moore.

Sekuel terbaru Avatar juga akan menampilkan pendatang baru Edi Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin dan David Thewlis. Sedangkan untuk Avatar 3 diharapkan akan tayang perdana pada 17 Desember 2021. (mg9/jpnn)