Sudah Tak Sabar Tunggu Drama Si Tampan Ini

jpnn.com - MBC telah mengonfirmasi rencana untuk menayangkan drama terbaru berjudul Two Cops tahun ini.

Drama itu akan ditayangkan pada November.

"Two Cops akan ditayangkan pada hari Senin-Selasa di November. Jo Jung Suk telah dikonfirmasi sebagai pemeran utama pria," kata jubir MBC, seperti dilansir laman Soompi.

Two Cops adalah drama roman fantasi tentang seorang reporter yang tangguh dan detektif pembunuhan dengan jiwa seorang penipu.

Jo Jung Suk akan berperan sebagai polisi, yang kepribadiannya mirip dengan karakter Jong Suk sebelumnya dari drama SBS "Do not Dare to Dream (Jealousy Incarnate)."

Sementara itu, pemeran drama utama wanita dalam drama ini jatuh ke tangan Girls Day Hyeri.(fny/jpnn)