Tak Direstui Orangtua, Ranty Maria Diam-diam Jenguk Ammar Zoni

SHARES

jpnn.com - RANTY Maria diam-diam sudah menjenguk kekasihnya, Ammar Zoni yang menjadi pesakitan karena tersandung kasus narkoba.

Pemain sinetron Heart Series itu menemui sang kekasih bersama sahabatnya, Giorgino Abraham.

Informasi itu terungkap dari akun gosip Instagram @igtainment pada Sabtu (15/7).

Dalam foto yang diunggah, tampak Ranti mengajak sang kekasih untuk selfie.

“Udah jenguk ya,” tulis @igtainment sebagai keterangan foto.

Pada unggahan itu, Ranty memberikan semangat dan meminta sang kekasih untuk belajar menjadi lebih baik lagi dari kasus tersebut.

“I just love how you took this selfie yesterday night, tetap semangat, berdoa, dan terus belajar jadi lebih baik lagi ya bee,"tulis Ranty.

Namun sayang, unggahan itu malah membuat Ranty dinyinyir oleh netizen.