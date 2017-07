Tante Marissa Haque Kenapa Suka Ikut Campur Masalah Orang Lain?

Marissa Haque. Foto: Instagram

jpnn.com - ARTIS lawas Marissa Haque kembali membuat heboh dunia maya. Seperti biasa‘diserang’ netizen.

Baru-baru ini, Marissa memang mengunggah tulisan sindiran untuk Laudya Chintya Bella yang tak menjalin hubungan baik dengan orang tua mantan calon suaminya, Afifudin Kalla.

"Ndak apa Lok yang sabar saja, insyaallah gantinya segera datang dan bisa lebih baik untuk Afif Kalla (Ketua HIPMI 2017 yang baru terpilih). Janji Allah, bahwa manusia akan diberikan jodoh dari jenis manusia dengan karakter dan kualitas yang sama, laki-laki baik akan dapat perempuan baik, begitu juga sebaliknya. Sekali lagi yang sabar ya? I am in your side, I love you because of Allah my sister in faith sayang. Amin YRA... Doaku, Marissa Haque Ikang Fawzi,” tulis Marissa sebagai keterangan foto yang diunggahnya di Instagram.

Tulisan Marissa di Instagram yang menyindir Bella itu pun kembali diunggah oleh akun gosip @lambe_turah.

“Mungkin ini yang dimaksud tante mailaf segera mendapatkan gantinya. Sama-sama dapat ganti, semoga sama sama langgeng,” tulis @lambe_turah.

Unggahan itu pun langsung banjir komentar nyinyir untuk Marissa. Mereka menyayangkan sikap wanita bergelar S3 itu yang dianggap selalu ikut campur urusan orang lain.

“Mulutnya ???????? hobi banget deh nyinyirin orang,” celetuk @nindynovent.

“Apaan sih makhluk menopause ini?,” balas @kurniawan.mkx. “Mulutnya ember dicurhatin malah gak bisa dipercaya,” lanjut @yeniikurniawan.