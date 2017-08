Terpesona dengan Prambanan Jazz, Menteri Rini Siap Dukung Penuh Pariwisata

Rini Soemarno. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kagum dengan pesona festival Prambanan Jazz di komplek Candi Prambanan, Sabtu (19/8) kemarin. Dia pun langsung mengaku siap mendukung penuh pariwisata.

Pesona Prambanan Jazz memang sukses. Menteri Rini memang lebih cocok dengan musik genre jazz.

Dengan didampingi Dirut Bank BTN Maryono, Dirut BRI Suprajarto, Dirut BNI Achmad Baiquni, dan Dirut Telkom Alex J Sinaga, Menteri Rini terlihat enjoy dan relaks. Selain suguhan jazz di Candi Hindu terbesar dunia, dia juga juga ikutan menyambangi stan-stan yang menampilkan produk UKM (Usaha Kecil Menengah).

"Kegiatan Prambanan Jazz ini cukup bagus. Harus dikembangkan dan diperluas demi mendukung wisata nasional. Industri wisata harus terus digalakkan karena salah satu sumber penerimaan negara," ujar Menteri Rini di lokasi festival Prambanan Jazz, Sabtu (19/8) malam.

Menteri Rini mengaku datang ke Festival Prambanan Jazz untuk membuktikan kepopuleran event tahunan ini. Apalagi event ini juga didukung oleh Telkom dan BRI.

"Jadi sebagai bentuk dukungan, sekaligus saya mau lihat juga acara Indihome Prambanan Jazz ini populer atau tidak. Ternyata sangat populer," ungkap Menteri Rini.

Kelasnya pun sangat mumpuni. Deretan pengisi acaranya datang dari musisi kelas dunia seperti Sarah Brightman. Kebetulan, Sarah Brightman merupakan penyanyi jazz yang disukainya. Rini pun teringat masa mudanya saat menonton konser Queen di Amerika, sehingga memunculkan kenangan masa lalu.

Sewaktu masih sekolah, Menteri Rini mengatakan lagu favoritnya adalah We Are The Champions. "Seru waktu itu teriak-teriak sama teman-teman. Kalau sekarang aku lagi suka dengerin lagunya Ed Sheraan yang judulnya Thinking Out Loud. Di mobile phone aku ini juga banyak lagu-lagu," ujar Rini.