Tontowi Ahmad/Gloria Widjaja Kalah, Indonesia 0-1 India

Gloria Widjaja dan Tontowi Ahmad. Foto: Djarum Badminton

jpnn.com, GOLD COAST - Tim Piala Sudirman Indonesia untuk sementara tertinggal dari India, dalam penyisihan grup 1D di Gold Coast Sports & Leisure Centre, Gold Coast, Australia, Selasa (23/5) sore WIB.

Itu terjadi setelah ganda campuran Tontowi Ahmad/Gloria Widjaja kalah dari Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa.

Tontowi/Gloria tampak kewalahan meladeni permainan pasangan India. Di game pertama, pasangan Indonesia takluk 20-22. Namun di game kedua, Tontowi dan Gloria bangkit dan menang 21-17.

Di game penentuan, Tontowi/Gloria sempat ketinggalan jauh 8-15, namun pelan dan pasti mendekat hingga 16-17, 17-19 dan 18-19. Sayang pada poin kritis pasangan India lebih beruntung dan lebih dahulu match point, serta akhirnya menang 21-19.

Statistik BWF mencatat, duel kedua pasangan ini berlangsung dalam durasi satu jam enam menit. Dengan hasil ini, untuk sementara, Indonesia kosong, India satu.

Di partai kedua sesaat lagi, akan bertarung tunggal putra Jonathan Christie melawan jagoan India Kidambi Srikanth. Dilihat dari head to head kedua pemain, pertandingan diprediksi bakal sengit. Untuk sementara skor Jonatan vs Srikanth 1-1. (adk/jpnn)

Indonesia vs India (skor sementara 0-1)

1. Ganda campuran: Tontowi Ahmad/Gloria Emanuelle Widjaja vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (20-22, 21-17, 19-21)

2. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth

3. Ganda putra: Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

4. Tunggal putri: Fitriani vs Pusarla V Shindu

5. Ganda putri: Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari/Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki