Wabup Maju Lagi, Bupati Ajukan Istri

PDIP. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

SHARES

jpnn.com, TANGGAMUS - Wakil Bupati Tanggamus, Lampung, Samsul Hadi memastikan akan maju sebagai calon bupati di Pilkada 2018 mendatang.

Sedangkan Bupati Tanggamus nonaktif Bambang Kurniawan akan mengajukan istrinya, Dewi Handajani, juga sebagai cabup.

Kepastian itu terungkap dalam penjaringan balonkada DPC PDIP Tanggamus. Sejumlah bakal calon ( balon) bupati dan wakil bupati Tanggamus periode 2018-2023 mengambil formulir pendaftaran di kantor DPC PDI-P, Jum’at ( 26/05).

Mereka yang mengambil formulir pada hari itu masing –masing tiga bakal calon bupati dan dua wakil bupati.

Dari lima bakal calon tersebut, Hj. Dewi Handajani pertama sekali mengambil formulir pendaftaran. Utusannya Gisti Antiyani bersama rombongan mengambil formulir tiba di kantor DPC PDIP sekitar pukul 08.33 Wib.

Saat mengambil formulir utusan Dewi Handajani tersebut didampingi berbagai elemen masyarakat. Menurut Sekretaris tim relawan pemenangan Imron Saleh, mereka berasal dari perwakilan, DKT, Bundo Kandung, Laskar Pelangi, Wanita Amanah, Samudra, dan lainnya.

Ditanya Radar Lampung (Jawa Pos Group) seputar bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi Dewi Handajani, Imron Saleh mengatakan, hal itu belum dibahas. “Jadi untuk posisi wakil belum dibahas,“ kata Imron Saleh.

Sekitar pukul 10.02 Wib Hi. AM Syafi’i melalui utusannya Hi. Supangat mengambil formulir pendaftaran untuk posisi bakal calon wakil bupati. AM Syafi’i adalah anggota DPRD Tanggamus dari Fraksi PDIP.