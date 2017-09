Wuihh, BTS Gandeng Chainsmokers di Minialbum Baru

jpnn.com - MINIALBUM dari kelompok Bangtan Sonyeondan (BTS) yang dirilis pekan depan (18/9) jadi semakin menarik ditunggu.

Sebab, dalam minialbum yang diberi judul Love Yourself: Her itu, ada kolaborasi dengan personel The Chainsmokers, Andrew Taggart.

Yakni dalam lagu Best of Me yang memiliki sentuhan EDM, sesuai dengan aliran penulis hit Something Just Like This tersebut.

Ini adalah kali pertama BTS berkolaborasi dengan musisi AS.

Kepada The Korean Herald, rapper BTS Rap Monster mengungkapkan, Taggart bekerja bareng tiga personel BTS untuk menulis Best of Me.

''Andrew mengerjakan lagunya dengan Suga, J-Hope, dan aku sendiri. Kami sangat excited menunggu hasilnya,'' ucapnya.

Kolaborasi BTS dengan Taggart bermula pada Mei lalu. Saat itu BTS memenangkan kategori Top Social Artist dalam ajang Billboard Music Awards.

Saat menghadiri acara di T- Mobile Arena, Las Vegas, AS, Rap Monster dkk bertemu dengan beberapa musisi AS.