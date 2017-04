Ya Ampun.... Ada Cap Valakor untuk Jennifer Dunn

Jennifer Dunn usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: dokumen JPNN.Com

SHARES

jpnn.com - Kabar mengejutkan datang dari artis peran Jennifer Dunn. Cewek 27 tahun yang sempat tersandung kasus narkoba itu disebut-sebut sebagai valakor alias perebut suami orang.

Kabar itu diungkap akun gosip lambe_lamis di Instagram. Bahkan, wanita kelahiran Jakarta, 10 Oktober 1989 itu dikabarkan membuat sang anak membenci ayahnya sendiri.

"Ini bener mbak Jennifer dunn yang pernah dihosipin sama sesepengacara itu? Beneran nih bakal jadi the next valakor?? Aduh semoga engga ya... Kasian loh anak istrinya. Mintje sedih liat anaknya yang masih kecil tapi udah hate sama papanya," tulis pemilik akun gosip itu menyertai keterangan foto yang diunggah di Instagram, Selasa (25/4).

Isu berawal ketika akun queen_saritalove mengomentari unggahan tulisan Jennifer Dunn. "Mbake sehat?? Ini kalau peribahasa 'maling teriak maling' siapa yang tulus mbakeeee."

Tak hanya itu, queen_saritalove juga mengunggah curhatan hati sang anak. Menurut dia, apa yang dilakukan pemain film 'Buruan Cium Gue' itu membuat sang anak sangat membenci ayahnya.

"Shabina : i miss my dad buti hate him ( i m sorry my Binzy) terkutuk mereka2 yg bersekongkol dan mendzolimi anak2 yg tak berdosa, InshaAllah sebentar lagi azab turun buatmu para perusak rumah tangga orang dan terkutuk buatmu orangZ yg mendzolimi hamba Allah yg sedang taat. Ketika semua sudah dukhlaskan dan hampir dllupakan biasanya balasan dan Allah beryalan pelan dan pasti. Izinkan hamba melihat azab yg turun buat makhluk2 dzolim itu Ya Allah aamiin Allahuma aamiin," tulis queen_saritalove.

Sebelumnya, Jennifer Dunn dikabarkan menikah dengan pria bernama Bobby Muchael Reza pada 8 Maret 2014. Dia juga sempat dikaitkan dengan kasus korupsi yang menyeret nama Tubagus Chaery Wardana.(mg7/jpnn)