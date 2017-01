Yeey..Band Idola ABG '90-an Ini Bakal Konser di Jakarta

The Moffats. Foto: Int

jpnn.com - Grup musik The Moffatts akan menggelar konser reuni di Jakarta dan Bali. Rencananya, konser reuni grup yang digawangi oleh Scott, Clint, Bob, dan Dave ini akan diselenggarakan pada Februari 2017.

Kehadiran The Moffatts ke Indonesia diprakasai oleh Flabbergast Production. Grup musik asal Kanada ini akan tampil selama dua hari di Jakarta, yakni pada 19 dan 20 Februari 2017 di Hard Rock Cafe, Pacific Place. Setelah itu, mereka akan konser di Bali pada 24 Februari 2017.

Untuk menyaksikan penampilan The Moffatts di Jakarta, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp 400 ribu. Sementara, untuk hari kedua, tiket dibanderol dengan harga Rp 400 ribu dan Rp 1,2 juta.

Harga tiket Rp 1,2 juta sudah termasuk meet and greet dengan The Moffatts. Acara meet and greet bakal diselenggarakan pukul 17.00 WIB. Kemudian, konser akan dimulai pada 21.00 WIB.

Namun, dalam konser reuni ini, The Moffatts tidak akan tampil dengan personel lengkap. Pasalnya, Dave dikabarkan tidak ikut dalam rangkaian konser itu.

The Moffatts dibentuk pada tahun 1990. Grup musik ini telah menelurkan lagu yang menjadi hits di era 90-an, misalnya saja Miss You Like Crazy dan I’ll Be There For You. Mereka bubar pada 2001. (gil/jpnn)