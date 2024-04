Edy Torana Promotor Hadirkan The Greatest Concert Mahakarya Ahmad Dhani

jpnn.com, JAKARTA - Edy Torana (ETOR) Promotor kembali akan Show Biz spektakuler di bulan Agustus 2024 setelah sukses menggelar konser The Greatest Show Dewa 19 Featuring Ari Lasso plus Virzha dan NOAH di panggung SMADA FIESTA VIATRIX 2022 (DAF2022) di Grand City Surabaya, Jumat, 21 Oktober 2022 lalu.

Promotor bertaraf nasional ini akan menampilkan The Greatest Concert Presenting The Best Masterpiece of Ahmad Dhani di Grand City Surabaya, 9 Agustus 2024.

Ahmad Dani akan tampil satu panggung bersama penyanyi-penyanyi papan atas nasional dan internasional. Di antaranya yang akan tampil Konser Mahakarya Besar Ahmad Dhani ini, yaitu vokalis mantan Dewa 19 Ari Lasso, Jeff Scott Soto vokalis gitaris dunia Yngwie Malmsteen.

Hadir juga penyanyi top nasional Afgan, Mulan Jameela istri Ahmad Dani, Marion Jola, Lyodra dan artis pendatang baru Rams Torana.

“Saya sengaja menggelar konser spektakuler tahun 2024 ini dengan tema The Greatest Concert Presenting The Best Masterpiece of Ahmad Dhani. Konser Mahakarya Ahmad Dhani akan menjadi sejarah bagi blantika musik Indonesia,” kata Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA sang Promotor Nasional asal Surabaya ini, Rabu (3/4/2024).

Sebelumnya ETOR Promotor mencatatkan sejarah menggelar konser Dewa 19 Vs NOAH dalam satu panggung di The Greatest Show SMADA FIESTA VIATRIX 2022 (DAF2022).

Kali ini ETOR Promotor menggelar Konser Spesial yang diisi Mahakarya Ahmad Dhani bersama penyanyi top nasional dan internasional.

Selain itu ada yang menarik, ETOR Promotor juga menampilkan putra Edy Torana satu panggung bersama Ahmad Dhani dan penyanyi top lainnya. Rams Torana adalah artist new comer atau artis pendatang baru bergenre pop dan rap.