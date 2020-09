10 Artis Nagaswara Bakal Meriahkan Konser Symphony On The Go

jpnn.com, JAKARTA - Platform live streaming global, Bigo Live dan label musik Nagaswara akan menyelenggarakan konser virtual bertajuk Symphony on The Go.

Konser ini akan digelar secara eksklusif di channel Bigo ID Nagaswaraofc pada Sabtu (5/9) pukul 20.00 WIB.

Ada sepuluh penyanyi besutan Nagaswara yang akan unjuk kebolehan. Mereka adalah Delon, Siti Badriah, Fitri Carlina, Bebizie, Sandrina, Dianna Dee, Selvy Gokuji, Mimie Fhara, Abad21, dan Datuk band.

“Melalui konser virtual ini, kami berharap pengguna dapat mengakses hiburan dengan cara yang lebih mudah. Kami juga mendorong pengguna untuk tetap #dirumahaja, dan membatasi untuk tidak bepergian keluar rumah, serta saling memotivasi agar tetap sehat,” kata Kelly Zhang, Country Manager Bigo Live Indonesia, Rabu (2/8).

Rahayu Kertawiguna, CEO Nagaswara menambahkan, dampak Covid-19 sudah dirasakan semua orang, banyak kegiatan hiburan berhenti total, baik artis maupun penonton sama sama merasakan kesulitan.

Dia berharap kerja sama Nagaswara dan Bigo Live dapat memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Event Symphony on The Go ini bertujuan untuk menyebarkan hal yang positif melalui musik dan merayakan hubungan antar manusia, dan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa mereka tidak menghadapi pandemi Covid-19 sendirian,” ujar Rahayu.

“Mari kita bersama-bersama saling mengingatkan betapa pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari bahaya Covid-19, jadi pesan saya tetap #jagajarak, #dirumahaja dan tetap aktif berkarya,” lanjut Rahayu.(jlo/jpnn)



