10 Bus Wonderful Indonesia Bakal Wara-Wiri di Washington DC

jpnn.com, WASHINGTON - Strategi jitu kembali dilancarkan Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan branding Wonderful Indonesia dan menjaring minat wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di AS, ada 10 bus kota dan dua bus pariwisata di Washington DC yang dibungkus dengan gambar destinasi-destinasi indah Indonesia serta tagline Wonderful Indonesia.

Promosi yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia di AS dan didukung penuh Kementerian Pariwisata RI ini akan berlangsung selama satu bulan penuh pada Oktober 2017 ini. Jadi bukan hanya Paris dan London yang membungkus bus dengan brand Wonderful Indonesia, di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat juga dilakukan hal yang sama.

Dubes RI untuk AS, Budi Bowoleksono mengatakan, pemilihan di bulan Oktober lantaran ingin menangkap momen diselenggarakannya Annual Meeting IMF dan World Bank yang berlangsung di Washington DC.

"Pemilihan waktu di sepanjang Oktober 2017 ini dilakukan guna mengambil momentum pelaksanaan Annual Meetings of The International Monetary Fund and the World Bank Group yang akan berlangsung pada Oktober 2017 ini di Washington D.C," ujar Budi Bowoleksono.

Sedikitnya ada 10 gambar destinasi yang membungkus keseluruhan bus yang setiap harinya akan wara-wiri di seputar Washington DC, Maryland hingga Virginia.

Gambar-gambar destinasi tersebut yakni Tana Toraja, lokasi diving di Wakatobi, Bunaken dan Raja Ampat, Candi Borobudur, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Pantai Lombok, DKI Jakarta, Danau Toba serta tidak ketinggalan Bali.

"Transportasi publik di DC kami lihat sebagai media yang sangat strategis untuk kampanye Wonderful Indonesia. Kami harap inisiatif ini akan dapat menjaring minat lebih banyak turis AS untuk mengunjungi Indonesia", ujar Dubes RI untuk AS, Budi Bowoleksono dalam peluncuran di halaman depan KBRI Washington D.C.