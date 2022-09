10 Cara Saffewards dalam Menghadapi ODGJ

jpnn.com, PALEMBANG - Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar terus meningkatkan mutu pelayanan, terutama dalam pola merawat Orang dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ.

Salah satunya dengan Saffewards atau pohon harapan (10 intervensi safewards discharge mesages) yang diharapkan bisa menurunkan konflik masalah utama rawat inap pasien ODGJ.

Adapun 10 intervensi Saffewards tersebut yakni

1. Know each other artinya saling mengenal.

2. Mutial help meeting artinya saling membantu

3. Bad news mitigation artinya mitigasi berita buruk

4. Discharge messages artinya pesan sebelum pulang

5. Positive words artinya kata-kata positif