10 Tahun Beroperasi, PT DCI Indonesia Gelar Malam Apresiasi Pelanggan dan Mitra

jpnn.com, JAKARTA - PT DCI Indonesia Tbk (DCI) menggelar acara DCI Indonesia: 10 Years of Operations dan Malam Apresiasi Pelanggan dengan tema A Decade of Customer Trust to Lead Indonesia’s Digital Ecosystem di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Jumat (8/12).

Acara ini tidak hanya merupakan perayaan penting bagi DCI Indonesia beserta semua pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan, tetapi juga momen pencapaian bagi DCI yang telah mempertahankan posisinya sebagai market leader dan 100% power uptime sejak mulai beroperasi pada 2013.

Turut hadir dalam acara ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, serta mitra strategis DCI Indonesia, Salim Group.

"Mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saya menyampaikan apresiasi atas 10 tahun beroperasinya PT. DCI Indonesia Tbk. Dengan didukung oleh keberadaan sumber daya yang melimpah, Indonesia berpeluang menumbuhkan industri data center nasional," seru Budi Arie.

DCI juga memberikan apresiasi yang mendalam kepada para pemangku kepentingan, regulator, dan pemegang saham yang kepercayaan dan dukungan mereka tidak hanya memperkuat keberlanjutan DCI, tetapi juga menjadi katalis penting dalam pengembangan infrastruktur digital yang lebih inovatif dan berkelanjutan di Indonesia.

"Kepercayaan dan kemitraan dengan bapak dan ibu semua memberikan semangat kepada DCI untuk terus berkembang, berinovasi, serta terus belajar agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar. DCI telah menerapkan beberapa proyek berkelanjutan jangka panjang seperti peningkatan efisiensi kualitas operasional dengan penggunaan Artificial Intelligence dan penggunaan renewable energy," ujar Presiden Direktur PT. DCI Indonesia Tbk, Toto Sugiri.

Selain itu, dengan adanya tren perkembangan teknologi seperti AI, DCI akan membangun infrastruktur AI data center.

DCI berkomitmen untuk memperkuat ekosistem infrastruktur pusat data di Indonesia.