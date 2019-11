11 Calon Ketua Umum Bertarung di KLB PSSI Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kongres luar biasa atau KLB PSSI bakal digelar hari ini, Sabtu (2/11) mulai pukul 08.00 WIB di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Meski didera polemik terkait jadwal, kongres untuk memilih jajaran Komite Eksekutif (Exco) periode 2019-2023 itu sepertinya tetap berjalan. "Selamat datang peserta kongres luar biasa PSSI 2019. Semoga kongres berjalan lancar, sukses, dan sepak bola Indonesia bisa terbang lebih tinggi prestasinya," kata Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Sabtu.

Menurut Iwan, para pemilik suara (voter) dan delegasi sudah tiba di lokasi kongres sejak Jumat (1/11). Mereka langsung melakukan pendaftaran yang dibuka pukul 14.00-23.00 WIB.

KLB PSSI kali ini diikuti 86 voter PSSI terdiri dari 34 Asosiasi Provinsi (Asprov), 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 1 Asosiasi Futsal (FFI) dan 1 Asosiasi Sepak Bola Wanita.

Perwakilan FIFA dan AFC juga dipastikan hadir di Jakarta. FIFA mengirimkan dua utusannya yakni Head of Member Association Governance Service, Luca Nicola dan Development Manager Southeast and East Asia, Lavin Vignesh.

Sementara AFC diwakili oleh tiga delegasi yakni Head of South Asia Unit AFC Member Association and Regional Associations Departemen, Purushottam Kattel, Manager of Asean Unit AFC Member Association and Regional Associations Departement, Nhodkeo Phawadee dan Secretary of AFC Member Association and Regional Associations Departement, Varankumar Sagaran.

Dengan hadirnya FIFA dan AFC di KLB, PSSI berharap tidak ada lagi polemik jadwal pelaksanaan kongres. "Kami harap jangan ada lagi yang berpolemik terkait KLB itu 2 November atau 25 Januari harus ada izin atau tidak dari FIFA. Karena perwakilan FIFA dan AFC sudah hadir," kata Iwan.

Tentang kurangnya sosialisasi tata cara pemilihan Komite Eksekutif PSSI dan tidak adanya acara debat yang dikeluhkan beberapa calon ketua umum PSSI, Iwan memberikan penjelasan.