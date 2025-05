Peraih 13 Grammy, Babyface Segera Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Musisi legendaris asal Amerika Serikat, Babyface akan menggelar konser tunggal di Jakarta.

Konser bertajuk Babyface - Live in Jakarta 2025 itu bakal digelar di Ancol Beach City International Stadium, Jakarta pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Dalam konser yang dipromotori Otello Asia itu, Babyface siap membawakan lagu-lagu ikonik yang telah menjadi soundtrack bagi cinta, kehilangan, dan harapan banyak generasi.



Pemilik nama asli Kenneth Brian Edmonds itu dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, produser, dan visioner di industri musik dunia.

Dia adalah satu-satunya produser yang memenangkan kategori 'Producer of the Year' sebanyak empat kali, tiga diantaranya secara berturut-turut (1995–1997), rekor yang masih dipegang hingga kini.

Sebagai pendiri dan co-founder label rekaman legendaris LaFace Records, Babyface turut melahirkan karier para superstar seperti Usher, Toni Braxton, TLC, Outkast, dan P!nk.

Babyface telah merilis tiga album multi-platinum berturut-turut: Tender Lover (1989), yang menampilkan Tender Lover nomor satu; For the Cool in You (1993), yang mencakup Never Keeping Secrets dan When Can I See You, dan The Day (1996) yang menampilkan Every Time I Close My Eyes.

Menulis dan memproduseri lebih dari 125 lagu Top 10, termasuk 45 lagu #1 R&B dan 16 lagu #1 Pop. Kontribusi terhadap lebih dari 800 juta penjualan rekaman dan lebih dari 1 miliar stream digital.

Babyface telah menulis dan memproduksi lagu-lagu hit untuk artis-artis seperti Bobby Brown, Boyz II Men, Eric Clapton, Madonna, Beyonce, Bruno Mars, Ariana Grande, Mary J. Blige, Celine Dion, Aretha Franklin, George Michael, Michael Jackson, Justin Bieber, Phil Collins, Janet Jackson, NSYNC, Chaka Khan, Anita Baker, Faith Evans, Jay Z, Stevie Wonder, Chris Brown, John Mayer, Lionel Richie, dan masih banyak lagi.