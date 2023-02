16 Besar Liga Champions PSG vs Bayern, Neymar: Ini Tak Mudah

jpnn.com - PARIS - Empat pertandingan leg pertama 16 Besar Liga Champions hadir pekan ini.

Dua laga digelar Rabu (15/2) dini hari WIB, sisanya bergulir pada Kamis (16/2). Kemudian empat pertandingan lagi dihelat pekan depan.

Jadwal Leg 1 16 Besar Liga Champions

15 Februari 03.00 WIB: AC Milan vs Tottenham Hotspur

15 Februari 03,00 WIB: Paris Saint-Germain vs Bayern Muenchen

16 Februari 03.00 WIB: Borussia Dortmund vs Chelsea

16 Februari 03.00 WIB: Club Brugge vs Benfica

22 Februari 03.00 WIB: Eintracht Frankfurt vs Napoli

22 Februari 03.00 WIB: Liverpool vs Real Madrid

23 Februari 03.00 WIB: Inter Milan vs FC Porto

23 Februari 03.00 WIB: RB Leipzig vs Manchester City

Duel PSG vs Bayern di Parc des Princes, Paris layak ditunggu.

Seperti kata superstar PSG Neymar dalam konferensi pers menjelang laga, duel timnya melawan klub raksasa Jerman itu bakal ketat.

"Itu pertandingan besar. Saya suka memainkan pertandingan besar ini, melawan pemain dan klub hebat," tutur Neymar di laman PSG.

Menurut Neymar, pertandingan besar menjanjikan panggung buat pemain hebat bersinar.

"Itu tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Bayern Muenchen memiliki pemain hebat. Namun, tujuan terbesar kami adalah (juara) Liga Champions," katanya.