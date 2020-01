175 Perwira Mahasiswa Seskoal Melaksanakan Uji Kesamaptaan Jasmani

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 175 Perwira Mahasiswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan Ke-58 Tahun Ajaran 2020 melaksanakan Uji Kesamaptaan Jasmani awal Pendidikan setelah resmi dibuka pada tanggal 13 Januari 2020 yang lalu. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan R.E Martadinata, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Jumat (24/01).

Pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani dipimpin oleh Komandan Korps Siswa (Dankorsis) Seskoal Kolonel Marinir Sudin Kaban, diawali dengan pemeriksaan kesehatan berupa tensi darah dan pemeriksaan denyut jantung.

Kegiatan selanjutnya para Perwira Mahasiwa melaksanakan pemanasan yang dipimpin oleh tim Binjasrek Seskoal dengan harapan untuk menghindari dan mengurangi dampak cidera pada Perwira Mahasiwa yang mengikuti pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani. Rangkaian uji Batere “A” diawali dengan pelaksanaan Lari 12 Menit dengan memutar kawasan Gedung R.E Martadinata dan Gedung Pusat Olahyuda Seskoal, Perwira Mahasiwa berusaha untuk mendapatkan jarak tempuh terjauh untuk mendapatkan hasil dan nilai yang terbaik.

Setelah kegiatan lari selanjutnya adalah pelaksanaan uji Batere “B” antara lain adalah Pull Up, Sit up, Push Up dan Shuttle Run. Dari hasil dari samapta ini merupakan tolak ukur awal dalam pendataan hasil Kesamaptaan Jasmani Perwira Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Seskoal.

Turut hadir untuk mengawasi langsung Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Tatit Eko W, Dirdik Seskoal Kolonel Laut (P) Imam Musani, Kapusjianmar Seskoal Kolonel Laut (P) Suharto, Kapusoyu Seskoal Kolonel Laut (P) Antonius Widyoutomo, Dankorsis Seskoal Kolonel Marinir Sudin Kaban, para Pejabat Utama, Dosen dan Patun Seskoal lainnya.

Setelah selesai pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani para Perwira Mahasiwa Dikreg Seskoal melaksanakan pengecekan hasil pelaksanaan dan memberikan paraf tanda tangan untuk menyetujui hasil yang dilaksanakan sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan.(fri/jpnn)