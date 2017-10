2 Bulan, Mitsubishi Xpander Terjual 23 Ribu Unit

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Xpander terjual 23 ribu unit hanya dalam waktu dua bulan sejak diluncurkan.

Penjualan yang sangat positif itu membuat pihak prinsipal menargetkan pangsa pasar MPV Mitsubishi di Indonesia mampu naik sepuluh persen.

Mitsubishi memulai pengiriman Xpander kepada konsumen, Selasa (3/10).

Seremoni ditandai dengan pelepasan Xpander pertama yang diproduksi di lini pabrik perakitan baru milik Mitsubishi Motors di Bekasi.

Xpander terlebih dahulu dikirimkan ke diler-diler di Jabodetabek.

Pada pertengahan Oktober, unit sudah diterima konsumen.

Presiden Direktur Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia Kyoya Kondo menuturkan, sistem pengiriman adalah first come first deliver.

”Waktu pengiriman bergantung model yang dipilih. MMKSI memajukan produksi satu bulan lebih awal. Ini berarti kami akan mulai delivery Oktober sampai awal tahun,” ujar Kyoya.