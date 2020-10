20 Tahun Berteman dengan Desy Ratnasari, Alya Rohali: Ngeri-ngeri Sedap juga

jpnn.com, JAKARTA - Alya Rohali menceritakan pertemanannya dengan Desy Ratnasari yang sudah terjalin selama 20 tahun lamanya.

Mengenang perjalanan selama 20 tahun berteman, Alya menuliskan pengalaman kali pertama bekerja sama dengan Desy.

Alya mengaku sempat takut, karena pada masa itu, Desy sedang menapaki puncak popularitasnya. Termasuk tengah jadi sorotan media lantaran kerap menolak diwawancara dengan kata-kata ‘no comment’.

Baca Juga: Kiat Alya Rohali Merawat Rambutnya yang Tertutup Hijab

“Ketemu Desy waktu shooting bareng sinetron Meniti Cinta. She was a big star, miss no comment pula, ngeri-ngeri sedap juga ngebayangin mau kerja bareng sama dia,” ungkap Alya lewat akunnya di Instagram miliknya belum lama ini.

Namun, semua ketakutan Alya berubah total saat bertemu langsung dengan ibu satu anak itu.

“She was just an ordinary woman dalam arti enggak bawa embel-emberl bintangnya ke tempat kerja, she is very professional and very punctual,” akunya.

Setelah itu, dari perkenalan dan bincang-bincang, keduanya makin dekat, terlebih sama-sama orang sunda sehingga merasa nyaman satu sama lain.

Namun, meski berteman, keduanya tidak sering ketemuan. Menurut Alya pertemanannya dengan Desy terjalin dengan baik yang menuntut ke jalan kebaikan.