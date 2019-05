21 Clean Sheet, Alisson Becker Raih Sarung Tangan Emas Premier League

jpnn.com, LIVERPOOL - Kiper Liverpool Alisson Becker meraih penghargaan Golden Glove atau Sarung Tangun Emas Premier League setelah mencatat 21 kali clean sheet atau tidak kebobolan musim ini.

Penjaga gawang Brasil itu unggul satu lebih banyak dari kiper Manchester City Ederson Moraes, yang juga deputi Alisson di timnas Brasil.

Alisson menjadi pemain Liverpool pertama yang memenangi penghargaan ini sejak Pepe Reina di musim 2007-08. Istimewa buat Alisson karena musim ini merupakan debutnya di Premier League.

21 clean sheets



A worthy winner of the @CadburyUK Golden Glove - congratulations @Alissonbecker! pic.twitter.com/nuITfo7Chg — Premier League (@premierleague) May 12, 2019