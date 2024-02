3 Berita Artis Terheboh: Dante Ditenggelamkan? Pinkan dan Michelle berbaikan

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki Angger Dimas menduga putranya, Dante meninggal bukan akibat tenggelam, melainkan ditenggelamkan.

Dugaan Angger Dimas, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Kamis (8/2).

Kemudian, Michelle Ashley mengatakan hubungan dirinya dan ibundanya, Pinkan Mambo sudah mulai membaik.

Sementara itu, Family to Jannah menyuarakan penderitaan anak-anak Palestina, lewat lagu The Angels of Palestine.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Dante Ditenggelamkan?

Pria yang berprofesi sebagai disjoki itu menduga putranya meninggal bukan akibat tenggelam, melainkan ditenggelamkan.

Pasalnya, kata Angger Dimas, ada sosok mencurigakan bersama Dante sebelum meninggal dunia.

Baca selengkapnya: Angger Dimas Menduga Dante Ditenggelamkan, Lalu Minta Polisi Lakukan Ini