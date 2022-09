3 Berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Ancam Lakukan Ini, Hotman Tak Bisa Tidur

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku sulit tidur seusai mendapat tawaran menjadi pengacara Irjen Ferdy Sambo.

Pengakuan Hotman ini menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang Kamis (8/9).

Sementara itu, suasana haru mengiringi jenazah suami Dee Lestari, Reza Gunawan dibawa ke ruang kremasi.

Kemudian, Nikita Mirzani ancam bakal lakukan ini seusai dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri Juragan 99 ke Bareskrim Polri.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Hotman Paris Tak Bisa Tidur

Menurutnya, kasus tersebut memang cukup besar dan memiliki potensi untuk menaikkan popularitasnya sebagai advokat.

"Saya tiga hari enggak bisa tidur untuk mengatakan 'yes or no', karena ini kasus impian bagi para lawyer," kata Hotman di Jakarta, baru-baru ini.

